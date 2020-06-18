Фил Джексон назвал главное отличие между Майклом Джорданом и Коби Брайантом

Знаменитый тренер Фил Джексон рассказал, в чём заключалось главное отличие между Майклом Джорданом и Коби Брайантом. Выдержки из речи специалиста приводит Clutch Points.



По словам Джексона, Джордан хотел работать с партнёрами как можно усерднее, чтобы довести их до своего уровня. Майкл был требователен и действовал жёсто. Коби же пытался демонстрировать, что никто в команде не был на его уровне с точки зрения менталитета. Но Брайант поощрял партнёров, чтобы те могли считать себя звёздами на своих ролях, какими бы незначительными они не были.



Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США).