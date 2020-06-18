Гомельский назвал команды, которые способны пополнить Единую лигу ВТБ

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, какие команды Единая лига ВТБ может включить в свой состав, чтобы сделать календарь более ритмичным. По его словам, это должны быть клубы из России.



«Самое большое неудобство нечётного количества команд — отсутствие ритмичности календаря. Даже 14 клубов в Единой Лиге ВТБ позволили бы сделать его более ритмичным.



Какие команды способны пополнить ряды чемпионата? Теоретически можно было бы называть клубы из ближнего зарубежья: Литвы, Латвии, Финляндии. Но гораздо реальнее и полезнее для развития отечественного баскетбола было бы обратить внимание на клубы из России: Самары, Новосибирска, Тулы, Челябинска», — написал Гомельский в своей конференции.