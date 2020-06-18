«Локомотив-Кубань» хочет подписать 18-летнего таланта из Италии

Краснодарский «Локомотив-Кубань» рассчитывает летом подписать контракт с лёгким форвардом Абрамо Канки итальянского клуба «Стелла Аззура», утверждает издание Sportando.
У 18-летнего игрока есть ещё несколько лет контракта со своим нынешним клубом, но «Локомотив» планирует выкупить права на форварда. В минувшем сезоне Канки выступал в итальянской Серии А2, набирая в среднем по 7,8 очка за игру.
Напомним, в следующем сезоне команда из Краснодарского края будет представлять Единую лигу ВТБ в турнире Еврокубка.
Ранее председатель правления «Локомотива-Кубань» Анатолий Мещеряков рассказал, что бюджет «железнодорожников» не сильно изменится на фоне разразившегося кризиса. При этом клуб планирует закончить строительство молодёжного тренировочного центра.
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