«Ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик!» Тимма трогательно выразил чувства к Седоковой

Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал новую запись в ТикТоке. Она посвящена его возлюбленной, бывшей участнице «Виа Гры» Анне Седоковой. Он признался в любви певице.

«Ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик», — сказал Тимма.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

Минувший сезон в Единой лиге ВТБ и Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.