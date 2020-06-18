«Ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик!» Тимма трогательно выразил чувства к Седоковой
Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал новую запись в ТикТоке. Она посвящена его возлюбленной, бывшей участнице «Виа Гры» Анне Седоковой. Он признался в любви певице.
«Ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик», — сказал Тимма.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
Минувший сезон в Единой лиге ВТБ и Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Тимма отметился в комментариях под откровенным фото Седоковой из ванной
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