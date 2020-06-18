Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик!» Тимма трогательно выразил чувства к Седоковой

«Ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик!» Тимма трогательно выразил чувства к Седоковой
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал новую запись в ТикТоке. Она посвящена его возлюбленной, бывшей участнице «Виа Гры» Анне Седоковой. Он признался в любви певице.

«Ты мой пупсик. Я люблю тебя, пупсик», — сказал Тимма.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

Минувший сезон в Единой лиге ВТБ и Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

Тимма отметился в комментариях под откровенным фото Седоковой из ванной
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020