Аренас: меня зовут Гилберт, и я был идиотом, когда набросился на одну из чёрных королев

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас принёс извинения актрисе Лупите Нионго. В 2017 году баскетболист написал в своём «инстаграме», что «женщины с угольно-чёрным цветом кожи редко бывают красивыми». Также он заявил, что Нионго «симпатична при выключенном свете».

Теперь в «инстаграме» спортсмена появилась новая запись. Он опубликовал фото девушки и сопроводил её надписью: «Мы не сможем объединиться как раса, пока идиоты не перестанут делать ошибки. Меня зовут Гилберт, и я был идиотом, когда набросился на одну из чёрных королев без причины. Лупита, извини, я очень сожалею, что вёл себя как расист».

Нионго является лауреатом премии «Оскар» 2014 года.

В США в последние недели набрали обороты массовые акции протеста, которые начали проводить после случайного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих городах США протестующие требуют прекратить полицейское насилие по отношению к афроамериканцам.