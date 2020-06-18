Аренас: меня зовут Гилберт, и я был идиотом, когда набросился на одну из чёрных королев

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас принёс извинения актрисе Лупите Нионго. В 2017 году баскетболист написал в своём «инстаграме», что «женщины с угольно-чёрным цветом кожи редко бывают красивыми». Также он заявил, что Нионго «симпатична при выключенном свете».
Теперь в «инстаграме» спортсмена появилась новая запись. Он опубликовал фото девушки и сопроводил её надписью: «Мы не сможем объединиться как раса, пока идиоты не перестанут делать ошибки. Меня зовут Гилберт, и я был идиотом, когда набросился на одну из чёрных королев без причины. Лупита, извини, я очень сожалею, что вёл себя как расист».
Нионго является лауреатом премии «Оскар» 2014 года.
В США в последние недели набрали обороты массовые акции протеста, которые начали проводить после случайного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих городах США протестующие требуют прекратить полицейское насилие по отношению к афроамериканцам.
- 18 июня 2020
-
15:00
-
14:46
-
13:56
-
13:51
-
13:07
-
11:46
-
11:41
-
11:18
-
10:34
-
09:24
-
09:05
-
03:40
-
00:56
- 17 июня 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:38
-
20:21
-
19:57
-
18:35
-
18:35
-
15:49
-
14:56
-
14:01
-
13:33
-
12:30
-
09:49
-
09:04
-
08:34
-
08:24
-
08:13
-
08:07
-
00:21
-
00:17
- 16 июня 2020
-
23:19
-
21:54