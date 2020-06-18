Инсайдер подробно рассказал о проблеме Кайри Ирвинга и будущем НБА

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс рассказал подробности о ситуации с игроком «Бруклина» Кайри Ирвингом и возобновлением сезона НБА.
«Кайри Ирвинг дал понять, что он не хочет присутствовать в Орландо. Он чувствует, что ему нужно многое сделать с социальным климатом, расовой несправедливостью, последствиями смерти Джорджа Флойда. Он чувствовал, что нужно сделать что-то более важное, чем просто играть в баскетбол. Дуайт Ховард согласился с ним, у Эвери Брэдли были подобные чувства, как и у Кармело Энтони. Они — меньшинство. Это не был какой-то призыв в исполнении Ирвинга, они просто получили возможность сказать то, что не могли раньше.
У этого сезона недостаточно противников, чтобы помешать рестарту. Я понимаю, что игроки, которые не хотят участвовать в возобновлении сезон, делают яркие заголовки для СМИ, но этого недостаточно, чтобы перевернуть ситуацию. Даже Ирвинг в конце разговора сказал, что он собирается делать правильные вещи. Он сказал, что если все проголосуют за то, чтобы быть в Орландо, то он тоже там будет», — приводит слова Криса Хэйнса Clutch Points.
- 18 июня 2020
-
17:57
-
15:00
-
14:46
-
13:56
-
13:51
-
13:07
-
11:46
-
11:41
-
11:18
-
10:34
-
09:24
-
09:05
-
03:40
-
00:56
- 17 июня 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:38
-
20:21
-
19:57
-
18:35
-
18:35
-
15:49
-
14:56
-
14:01
-
13:33
-
12:30
-
09:49
-
09:04
-
08:34
-
08:24
-
08:13
-
08:07
-
00:21
-
00:17
- 16 июня 2020
-
23:19