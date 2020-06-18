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Инсайдер подробно рассказал о проблеме Кайри Ирвинга и будущем НБА

Инсайдер подробно рассказал о проблеме Кайри Ирвинга и будущем НБА
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс рассказал подробности о ситуации с игроком «Бруклина» Кайри Ирвингом и возобновлением сезона НБА.

«Кайри Ирвинг дал понять, что он не хочет присутствовать в Орландо. Он чувствует, что ему нужно многое сделать с социальным климатом, расовой несправедливостью, последствиями смерти Джорджа Флойда. Он чувствовал, что нужно сделать что-то более важное, чем просто играть в баскетбол. Дуайт Ховард согласился с ним, у Эвери Брэдли были подобные чувства, как и у Кармело Энтони. Они — меньшинство. Это не был какой-то призыв в исполнении Ирвинга, они просто получили возможность сказать то, что не могли раньше.

У этого сезона недостаточно противников, чтобы помешать рестарту. Я понимаю, что игроки, которые не хотят участвовать в возобновлении сезон, делают яркие заголовки для СМИ, но этого недостаточно, чтобы перевернуть ситуацию. Даже Ирвинг в конце разговора сказал, что он собирается делать правильные вещи. Он сказал, что если все проголосуют за то, чтобы быть в Орландо, то он тоже там будет», — приводит слова Криса Хэйнса Clutch Points.

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