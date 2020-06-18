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НБА пошла на крупное сокращение сотрудников

НБА пошла на крупное сокращение сотрудников
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА приняло решение пойти на сокращение штата сотрудников, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. Работы лишатся около ста человек.

Подчёркивается, что соответствующее решение принято в связи с необходимостью реорганизации офиса лиги, связанной с изменениями в бизнесе.

Напомним, на данный момент сезон НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся 31 июля. При этом финальная серия плей-офф завершится уже осенью. Все поединки будут проведены в Орландо (штат Флорида, США) при пустых трибунах.

На данный момент ряд игроков лиги выступают против возобновления чемпионата. Группу этих баскетболистов возглавляет один из лидеров «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг.

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