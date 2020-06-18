НБА пошла на крупное сокращение сотрудников
Руководство НБА приняло решение пойти на сокращение штата сотрудников, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. Работы лишатся около ста человек.
Подчёркивается, что соответствующее решение принято в связи с необходимостью реорганизации офиса лиги, связанной с изменениями в бизнесе.
Напомним, на данный момент сезон НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся 31 июля. При этом финальная серия плей-офф завершится уже осенью. Все поединки будут проведены в Орландо (штат Флорида, США) при пустых трибунах.
На данный момент ряд игроков лиги выступают против возобновления чемпионата. Группу этих баскетболистов возглавляет один из лидеров «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг.
- 18 июня 2020
-
21:53
-
20:50
-
20:31
-
20:15
-
19:46
-
19:45
-
17:57
-
15:00
-
14:46
-
13:56
-
13:51
-
13:07
-
11:46
-
11:41
-
11:18
-
10:34
-
09:24
-
09:05
-
03:40
-
00:56
- 17 июня 2020
-
23:54
-
22:59
-
21:38
-
20:21
-
19:57
-
18:35
-
18:35
-
15:49
-
14:56
-
14:01
-
13:33
-
12:30
-
09:49
-
09:04
-
08:34
Партнерский контент