«Лейкерс» ввели инновационную должность директора по расовому равенству
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» оперативно отреагировало на общественно-политические события в США, связанные с протестами афроамериканского населения против произвола полиции и расового неравенства. В клубе внедрили инновационную должность директора по расовому равенству. Первым в истории клуба работником на этом посту станет Карида Браун.
«Мы рады, что Карида Браун присоединилась к нашей команде. Она будет играть ключевую роль во внедрении образовательных программ о проблемах расизма и будет помогать нашим сотрудникам фокусироваться на расовом равенстве. Кроме того, мы хотим быть более активным участниками движения, чтобы оказывать влияния на реальные изменения», — приводит слова представителя «Лейкерс» Тима Харриса Clutch Points.
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