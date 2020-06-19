Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» ввели инновационную должность директора по расовому равенству

«Лейкерс» ввели инновационную должность директора по расовому равенству
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» оперативно отреагировало на общественно-политические события в США, связанные с протестами афроамериканского населения против произвола полиции и расового неравенства. В клубе внедрили инновационную должность директора по расовому равенству. Первым в истории клуба работником на этом посту станет Карида Браун.

«Мы рады, что Карида Браун присоединилась к нашей команде. Она будет играть ключевую роль во внедрении образовательных программ о проблемах расизма и будет помогать нашим сотрудникам фокусироваться на расовом равенстве. Кроме того, мы хотим быть более активным участниками движения, чтобы оказывать влияния на реальные изменения», — приводит слова представителя «Лейкерс» Тима Харриса Clutch Points.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020