Мокин: наблюдать за «Самарой» в Единой лиге ВТБ будет интересно

Заслуженный тренер РСФСР Сергей Мокин, известный по работе в Самаре и Саратове, поделился мыслями о перспективах БК «Самара». Клуб называют главным претендентом на вступление в Единую лигу ВТБ в ближайшие годы.
«В Единой лиге во многом результат определяют легионеры. Поэтому, чтобы бороться за пятое-шестое места, команде нужно иметь в своем ростере шесть иностранных игроков. Чтобы биться за два оставшихся места в плей-офф, может хватить и четырЁх качественных легионеров. У «Самары» уже есть АртЁмс Бутянковс, поэтому, если им дадут «добро» на вступление в Единую лигу, думаю, они смогут подписать еще трЁх иностранцев и быть вполне конкурентоспособными.
У «Самары» очень крепкий и сбалансированный костяк российских игроков, многие из которых уже имели богатый опыт выступления в Единой лиге. По разным причинам закрепиться у них там не получилось, но это очень достойные ребята. Они точно будут соответствовать высшему дивизиону. Плюс белорус Виталий Лютыч, который всю свою карьеру провёл в Единой лиге. За этой командой будет очень интересно наблюдать", — приводит слова Мокина «Известия».
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