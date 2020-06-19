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Седокова показала нежное фото с Тиммой

Седокова показала нежное фото с Тиммой
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Бывшая участница «Виа Гры» Анна Седокова опубликовала красивое фото с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.

«Сегодня я пообещала ему меньше работать. И день без телефона. Я согласилась. Так что я быстро расскажу, какой у нас невероятный белоснежный новый цвет костюма, и побегу к нему», — подписала Седокова опубликованное фото.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

Минувший сезон в Единой лиге ВТБ и Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

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