Седокова показала нежное фото с Тиммой

Бывшая участница «Виа Гры» Анна Седокова опубликовала красивое фото с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.
«Сегодня я пообещала ему меньше работать. И день без телефона. Я согласилась. Так что я быстро расскажу, какой у нас невероятный белоснежный новый цвет костюма, и побегу к нему», — подписала Седокова опубликованное фото.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради отношений с певицей баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
Минувший сезон в Единой лиге ВТБ и Евролиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
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