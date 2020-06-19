Журналист ESPN обвинил Ирвинга в расизме

Ведущий радио ESPN Уилл Кейн поставил под сомнение идеи, которые продвигает лидер коалиции игроков, звезда «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, и даже обвинил его в расизме.



«Кайри Ирвинг, ведёт нас в неправильном направлении. Получается, если мы не можем вести честный разговор о справедливости идей на каждом шагу, и кого-то появляются сомнения или вопросы, то он сразу превращается в «больного на голову расиста»? Кайри предлагает нам подписаться именно на это. Ирвинг говорит об отделении от НБА. Кайри говорит о сегрегации. Он говорит о расизме, но сам поддерживает его.



Мы разворачиваемся на 180 градусов. Разделяем друг друга, основываясь на наших незначительных различиях. Итак, это и есть его предложение? Если я скажу вам, что идея Кайри не просто неправильная, а аморальная, это делает меня расистом?» — приводит слова Кейна Insider.

Перкинс — Ирвингу: Кайри, ты сам всех отвлекаешь от обсуждения проблем