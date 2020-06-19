Появились новые подробности гибели Коби Брайанта

Личный помощник Коби Брайанта Крейт Брейди поделился новой информацией, касающейся расследования печально известной катастрофы вертолета, в результате которой в январе погибли легенда «Лос-Анджелес Лейкерс», его дочь Джианна и ещё семь человек.

По словам Брейди, Коби сам попросил перенести первоначальное время полёта примерно на час раньше.



«Накануне вечером я фактически изменил время полёта, потому что Коби решил посмотреть игру другой команды. Изначально предполагалось, что он сядет в вертолёт в 9:45. Но накануне вечером время вылета было изменено на 9:00», — приводит слова Брейди Clutch Points.

Помощник Коби также отметил, что полёт был отложен на 15 минут из-за неблагоприятных погодных условий, которые после небольшой задержки пилот посчитал «нормальным».



Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.