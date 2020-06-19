Тараканов: для российских баскетболистов практически нет рабочих мест
Олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов выразил мнение, что расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских команд пошло бы на пользу отечественному баскетболу.
«Всего девять отечественных команд в Единой лиге ВТБ – это ничтожно мало. Ведь в каждом клубе половину ростера занимают иностранные игроки. Для россиян практически нет рабочих мест.
Это неправильно, на мой взгляд, и негативно сказывается на сборной. Турнир надо расширять именно за счёт российских команд. Та же «Самара» давно рвётся в состав участников. Да, у них есть проблема с залом, но мне кажется, что это решаемый вопрос. Сейчас так точно, учитывая, что сезон с высокой долей вероятности начнётся без зрителей», – приводят слова Тараканова «Известия».
Гомельский объяснил, зачем Единой лиге ВТБ нужны иностранные команды
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