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Тараканов: для российских баскетболистов практически нет рабочих мест

Тараканов: для российских баскетболистов практически нет рабочих мест
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов выразил мнение, что расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских команд пошло бы на пользу отечественному баскетболу.

«Всего девять отечественных команд в Единой лиге ВТБ – это ничтожно мало. Ведь в каждом клубе половину ростера занимают иностранные игроки. Для россиян практически нет рабочих мест.

Это неправильно, на мой взгляд, и негативно сказывается на сборной. Турнир надо расширять именно за счёт российских команд. Та же «Самара» давно рвётся в состав участников. Да, у них есть проблема с залом, но мне кажется, что это решаемый вопрос. Сейчас так точно, учитывая, что сезон с высокой долей вероятности начнётся без зрителей», – приводят слова Тараканова «Известия».

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