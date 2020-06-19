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«Смотрите, какой у нас романтик!» Седокова и Тимма устроили роскошный ужин

«Смотрите, какой у нас романтик!» Седокова и Тимма устроили роскошный ужин
Баскетбол / Евролига 0

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» очередное видео с баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой. Пара решила устроить романтический ужин на берегу водоёма.

«А у нас смотрите, какой романтик! Счастье с самым лучшим человеком», — говорит Седокова на видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

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