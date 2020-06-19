Двукратный чемпион НБА Медведенко: все говорят о чёрных, но с их стороны тоже есть расизм

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился своим мнением касательно проблемы расизма в США, а также поддержал атакующего защитника «Детройт Пистонс» Святослава Михайлюка, который поучаствовал в уличном протесте.



«Моё мнение такое: в проблеме расизма есть доля преувеличения. Это подогрето уличными беспорядками. Плюс мы должны понимать, что скоро президентские выборы в США. Одна из партий или обе партии пытаются воспользоваться этой ситуацией. Нужно всё делить на два, не стоит доказывать что-то с особой озлобленностью.



Обратный расизм? Да, он тоже есть. Мы должны понимать, что все говорят о чёрных, но с их стороны также есть расизм. Я против любого проявления расизма — все должны иметь равные возможности, вот и всё.



Я поддерживаю Свята Михайлюка. Он высказал свою точку зрения. А в спорте это очень хорошая вещь. Естественно, что Свят больше в теме американской жизни, ведь он больше времени проводит в США. То, что он меньше уделяет внимания политическим моментам на Украине, так это может быть для него и лучше. Тут некоторые всю жизнь живут и в политике ничего не понимают, а Свята, который живёт в США, хотят затащить в какие-то политические разборки. Это глупо. И он правильно делает, что дистанцируется от этого. Он переживает за Украину — в этом нет никаких вопросов. А «комментаторы» сбрасывают всё в одну кучу и пытаются смешать все проблемы в одну. Это просто провокация — по-другому я это не назову», — приводит слова Медведенко Xsport.ua.

Украинский игрок НБА вышел на уличный протест в США