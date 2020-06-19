Президент «Торонто» требует больше чернокожих на руководящих постах в НБА

Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири заявил, что НБА нужно сделать так, что клубы брали на работу больше афроамериканцев и представителей этнических меньшинств.



«Нам в спорте нельзя игнорировать эту проблему. Насколько мне известно, в НБА только один директор по связям с общественностью представляет этнические меньшинства. Почему? Ведь НБА — преимущественно черная лига в плане игроков? Мы должны обратить внимание на ситуацию, причём на всех уровнях. Нужно, чтобы больше представителей меньшинств и больше темнокожих занимали высокие должности. Если посмотреть, то можно увидеть, что многие этого достойны», — приводит слова Уджири The Score.

Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».