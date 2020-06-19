Президент «Торонто» требует больше чернокожих на руководящих постах в НБА

Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири заявил, что НБА нужно сделать так, что клубы брали на работу больше афроамериканцев и представителей этнических меньшинств.
«Нам в спорте нельзя игнорировать эту проблему. Насколько мне известно, в НБА только один директор по связям с общественностью представляет этнические меньшинства. Почему? Ведь НБА — преимущественно черная лига в плане игроков? Мы должны обратить внимание на ситуацию, причём на всех уровнях. Нужно, чтобы больше представителей меньшинств и больше темнокожих занимали высокие должности. Если посмотреть, то можно увидеть, что многие этого достойны», — приводит слова Уджири The Score.
Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
- 19 июня 2020
-
15:49
-
15:19
-
14:24
-
14:05
-
13:32
-
12:23
-
12:03
-
10:28
-
09:22
-
08:57
-
08:46
-
07:22
-
03:38
-
00:37
-
00:26
- 18 июня 2020
-
23:25
-
21:53
-
20:50
-
20:31
-
20:15
-
19:46
-
19:45
-
17:57
-
15:00
-
14:46
-
13:56
-
13:51
-
13:07
-
11:46
-
11:41
-
11:18
-
10:34
-
09:24
-
09:05
-
03:40