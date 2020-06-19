Медведенко спрогнозировал, чем закончится конфликт группировки Ирвинга и НБА

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился мнением относительно конфликта коалиции игроков, которую возглавляет звезда «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, с руководством лиги.



«Действительно, в НБА профсоюз игроков очень сильный, и он имеет большое влияние на принятие всех этих решений. Тут просто уже СМИ пытаются на этом сыграть, разделение Кайри Ирвинга, группировки.

Я думаю, ребята соберутся в ассоциации игроков, посчитают всё, все за и против, и примут решение. Это просто игры некоторых игроков или группы игроков, которые пытаются набить себе цену. Моё мнение, что найдут там дополнительные какие-то средства, оплатят им страховку. Ну НБА такая, знаете, экономическая машина. Они садятся с калькулятором и всё считают. Если это будет экономически выгодно, они будут этим заниматься. Если же они увидят, что это экономически невыгодно, то просто эти игроки не захотят играть, они не будут играть.



Они боятся, что возобновление сезона отвлечёт внимание общественности от проблем расизма, и поэтому не хотят начинать? Решение точно такое же, экономическое, они что-то пытаются выделиться и создать свою лигу. Но тут, опять-таки, игрокам надо определиться, они хотят зарабатывать баскетболом или инвестировать в баскетбол. То есть, если они хотят создавать свою лигу, им нужен инвестор, который будет это делать. Мне кажется, что им очень быстро объяснят экономическую составляющую этого всего и у них просто отпадёт желание создавать свою лигу», — приводит слова Медведенко Xsport.ua.