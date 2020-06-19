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Отца Энеса Кантера выпустили на свободу

Отца Энеса Кантера выпустили на свободу
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, что его отца выпустили на свободу. Об этом баскетболист сообщил на своей странице в «Твиттере».

«Я готов расплакаться. Сегодня узнал, что мой отец выпущен из тюрьмы после семи лет заключения. Он прошёл через несправедливые суды и обвинения в криминале лишь потому, что он мой отец. Моего отца выпустили. Всё это связано с тем, что мы смогли надавать на турецкий режим», — написал Кантер.

В 2018 году Мехмета Кантера приговорили к 15 годам лишения свободы. Сын связывал арест с тем, что Мехмет Кантер позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, сам Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На Родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.

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