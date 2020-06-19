Тренер ЦСКА Итудис рассказал, что мешало команде в минувшем сезоне

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о том, что мешало команде из Москвы показывать привычный уровень баскетбола в досрочно завершившемся сезоне. По его словам, большую роль в этом сыграли травмы ведущих исполнителей.
«Не так давно мы столкнулись с большим количеством травм. Мы просто не могли использовать наш состав так, как бы нам хотелось. После того, как мы завоевали титул в Евролиге, у нас были проблемы с травмированными. Стабильность состава важный фактор. Мы убеждены, что выжали максимум из прошлогодней ротации. Но в нынешнем сезоне в Евролиге было много сильных команд», — приводит слова Итудиса турецкая редакция Eurosport.
Перед досрочным завершением сезона Евролиги ЦСКА занимал четвёртое место в турнирной таблице Евролиги.
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