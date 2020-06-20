Владелица «Лейкерс» Джинни Басс получила письмо расистского характера
Владелица «Лейкерс» Джинни Басс получила письмо расистского содержания. Об этом женщина рассказала на своей странице в «Инстаграме», выложив фото письма.
Автор представился болельщиком «Лейкерс» с многолетним стажем. В своём послании он жёстко оскорбляет Басс, упрекает её за чрезмерно высокие зарплаты для афроамериканцев и желает ей «присоединиться» к Коби Брайанту, который погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта.
Сама Басс спросила у отправителя, полегчало ли ему от своего отпуска и подчеркнула, что он попросту потратил время и энергию. Басс также призвала всё свое окружение признать, что в США по-прежнему существует проблема расизма.
Соответствующий пост размещён на странице Джинни Басс в «Инстаграме».
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