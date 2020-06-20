Гомельский: в Европе и США есть более 30 игроков для ЦСКА. Вопрос упирается в деньги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого он видит на позиции атакующего защитника в московском ЦСКА.



«В ЦСКА есть Майк Джеймс. Один из лучших атакующих защитников Евролиги. Нужны два ролевика на эту позицию. Количество игроков в Европе и США, которые могли бы удовлетворить запросы тренера Итудиса, более трёх десятков. Так что вопрос упирается в деньги», — написал Гомельский в своей конференции.



Ранее Гомельский ответил на вопрос, кто из потенциальных новичков был бы полезнее московскому ЦСКА — защитник сборной Аргентины Лука Вильдоса или американец Джиммер Фредетт.



Ранее стало известно, что горно-металлургическая компания «Норильский никель», являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование команды.