McDonald’s и Adidas выпустили коллекцию одежды и обуви, которую создали 3 суперзвезды НБА

Компания McDonald’s объявила о старте продаж коллекции, разработанной совместно с брендом спортивной одежды Adidas.



Коллекция получила название Sauce Pack. В создании одежды и обуви участвовали баскетболисты Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард и Трэйси Макгрэди.



Дизайн обуви был разработан таким образом, чтобы включать в себя цвета фирменных соусов McDonald’s и изображения их ингредиентов. Предметы из коллаборации были выпущены ограниченным тиражом в 50 тысяч экземпляров.



Ранее компания Adidas сообщила, что сделает всё возможное, чтобы 30% всех новых рабочих мест в США были заполнены чернокожими и латиноамериканцами.

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