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Экс-звёзды ЦСКА де Коло и Теодосич могут объединиться в одном клубе

Экс-звёзды ЦСКА де Коло и Теодосич могут объединиться в одном клубе
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Фенербахче», бывший игрок московского ЦСКА Нандо де Коло может продолжить карьеру в итальянском «Виртусе», сообщает Euro Devotion.

По информации источника, де Коло может уйти из турецкого клуба, если «Фенербахче» расстанется с главным тренером команды Желько Обрадовичем. Сообщается, что это будет основным фактором для возможного перехода в «Виртус», а не то, где итальянцы будут играть в следующем сезоне на европейской сцене. Есть вероятность, что «Виртус» получит место в Евролиге.

Примечательно, что в случае перехода в итальянский клуб де Коло воссоединится с бывшим партнёром по ЦСКА Милошем Теодосичем, вместе с которым француз привёл ЦСКА к победе в Евролиге в 2016 году.

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