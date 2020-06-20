Экс-звёзды ЦСКА де Коло и Теодосич могут объединиться в одном клубе

Защитник «Фенербахче», бывший игрок московского ЦСКА Нандо де Коло может продолжить карьеру в итальянском «Виртусе», сообщает Euro Devotion.



По информации источника, де Коло может уйти из турецкого клуба, если «Фенербахче» расстанется с главным тренером команды Желько Обрадовичем. Сообщается, что это будет основным фактором для возможного перехода в «Виртус», а не то, где итальянцы будут играть в следующем сезоне на европейской сцене. Есть вероятность, что «Виртус» получит место в Евролиге.



Примечательно, что в случае перехода в итальянский клуб де Коло воссоединится с бывшим партнёром по ЦСКА Милошем Теодосичем, вместе с которым француз привёл ЦСКА к победе в Евролиге в 2016 году.