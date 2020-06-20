«Это те нигеры, о которых ты мне рассказывал?» Батлер — о пережитом в детстве расизме

Защитник «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал, как в 16-летнем возрасте столкнулся с расизмом.



«Это были белый мужчина и его сын не старше шести лет. Мы шли с братом, мальчик повернулся к отцу и спросил: „Пап, это не те нигеры, о которых ты рассказывал?“ Ребёнок ничего другого не знал. Моей первой реакцией было посмотреть в лицо отцу. У него был рост под два метра, брат тоже был высокий, даже выше этого парня. Он был испуган. Я подумал, он сам виноват, что научил его этому. Ребёнок этого не знает. Я буду учить дочь не касаться горячей печки, а ты решил, что научишь ребёнка расовой ненависти.



Мне было 16. Отсюда всё и идёт. Всех учат этой ненависти. Вы знаете, в чём разница между тем, что правильно, и что неправильно. Если человек учит ребёнка такому, это неправильно. Это мир, в котором мы живём, но настало время перемен. Нужно сохранять единство. Ненависть порождает ненависть», — приводит слова Батлера ESPN.