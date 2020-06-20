НБА установила даты ключевых событий 2020 года

Руководство НБА продолжает работать над календарём событий 2020 года, после того как сезон-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Так, боссы лиги приняли решение провести драфт 2020 года 16 октября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Снять свою кандидатуру с ярмарки талантов молодые игроки смогут за десять дней до проведения церемонии. В НБА также установили сроки открытия рынка свободных агентов. Ожидается, что он начнёт работу 18 октября.

Что касается предстоящего рестарта сезона, запланированного на 30 июля, то окно подписаний контрактов перед возобновлением чемпионата будет действовать с 23 по 30 июня, сообщает на своей странице в «Твиттере» Шамс Чарания.