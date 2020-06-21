ЦСКА заинтересован в защитнике «Галатасарая» Харрисоне

Руководство ЦСКА проявляет интерес к атакующему защитнику «Галатасарая» Аарону Харрисону, сообщает Sportando. В завершившемся сезоне-2019/2020 американец набирал 14,7 очка, совершал 3,0 передачи и 1,4 перехвата. При этом он реализовывал 39% бросков из-за дуги.

Харрисону 25 лет. Он выставлял свою кандидатуру на драфт-2015, но не был выбран ни одной из команд. После он пробовал пробиться в НБА через Летнюю лигу и Лигу развития. В итоге за три сезона он провёл в регулярных чемпионатах НБА 35 матчей в составе «Шарлотт Хорнетс» и «Даллас Маверикс», в которых он набирал 2,3 очка, собирал 1,2 подбора и совершал 0,5 передачи.

В 2018 году он покинул США и с тех пор выступал в составе стамбульского «Галатасарая».