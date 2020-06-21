Пол Пирс оценил шансы «Голден Стэйт» снова выиграть титул чемпиона НБА

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» Пол Пирс выразил мнение о шансах «Голден Стэйт Уорриорз» на титул чемпиона НБА.
«Я действительно, искренне верю, что они могут выиграть титул в течение следующих трёх лет. Хотя мы не видели Стефена Карри и Клэя Томпсона вместе в этом году. Но мы должны признать — это, вероятно, лучшие атакующие защитники в баскетболе.
Если они сделают правильные ходы… У них будет хороший выбор драфта, который они, вероятно, смогут трансформировать в хорошего игрока или, может быть в очень хорошего игрока. Вся инфраструктура создана для того, чтобы в ближайшие три года построить по-настоящему чемпионскую команду», — приводит слова Пирса Cluth Points.
В турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА текущего сезона «Голден Стэйт» занимает последнее место с 80 очками в 65 играх.
Ранее сообщалось, что регулярный чемпионат возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США).
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