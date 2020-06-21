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Леброн Джеймс резко отреагировал на закрытие избиральных участков в США

Леброн Джеймс резко отреагировал на закрытие избиральных участков в США
Баскетбол / НБА 0

Звезда НБА Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», остался недоволен закрытием избирательных участков в Кентукки – штате США на юго-востоке США, сообщает Clutch Points.

Джеймс недавно предположил, что голосование в Америке является «структурно расистским» после сообщений о длинных очередях в преимущественно чёрных кварталах в Джорджии (США).

По данным издания, Леброн Джеймс вместе со своим деловым партнёром Мавериком Картером создал некоммерческую организацию «Больше, чем голос». Организация стремится бороться с подавлением избирателей и увеличить явку избирателей в сообществе чернокожих. Джеймс считает, что баскетбол не помешает ему использовать свой голос и платформу для перемен.

Суперзвезда «Лейкерс» — одна из самых громких личностей, заявляющих о несправедливости в Америке. Проблема расизма стала одной из самой обсуждаемых в США после смерти Джорджа Флойда, 46-летнего афроамериканца, который был убит сотрудником полиции в Миннеаполисе. С тех пор по всей стране распространились протесты Blacks Lives Matter, а несколько игроков НБА вышли на улицы, чтобы показать свою поддержку.

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