Леброн Джеймс резко отреагировал на закрытие избиральных участков в США

Звезда НБА Леброн Джеймс, выступающий за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», остался недоволен закрытием избирательных участков в Кентукки – штате США на юго-востоке США, сообщает Clutch Points.
Джеймс недавно предположил, что голосование в Америке является «структурно расистским» после сообщений о длинных очередях в преимущественно чёрных кварталах в Джорджии (США).
По данным издания, Леброн Джеймс вместе со своим деловым партнёром Мавериком Картером создал некоммерческую организацию «Больше, чем голос». Организация стремится бороться с подавлением избирателей и увеличить явку избирателей в сообществе чернокожих. Джеймс считает, что баскетбол не помешает ему использовать свой голос и платформу для перемен.
Суперзвезда «Лейкерс» — одна из самых громких личностей, заявляющих о несправедливости в Америке. Проблема расизма стала одной из самой обсуждаемых в США после смерти Джорджа Флойда, 46-летнего афроамериканца, который был убит сотрудником полиции в Миннеаполисе. С тех пор по всей стране распространились протесты Blacks Lives Matter, а несколько игроков НБА вышли на улицы, чтобы показать свою поддержку.
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