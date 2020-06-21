В НБА обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом во Флориде
Комиссионер НБА Адам Сильвер обеспокоен ростом показателей заболеваемости коронавируса во Флориде, где должны состояться матчи лиги после возобновления сезона, сообщает ESPN. Вместе с тем функционер убеждён, что план по рестарту чемпионата правильный.
На сегодняшний день во Флориде зарегистрировано почти 94 тыс. случаев заражения опасной инфекцией.
Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта. Ожидается, что он возобновится 30 июля. По плану, в доигровке сезона примут участие 22 команды — 13 из Западной конференции и 9 — из Восточной.
Вместе с тем, ряд игроков лиги выступают против возобновления чемпионата. Они опасаются риска распространения коронавируса, а также не хотят играть на фоне массовых протестов в США.
- 21 июня 2020
-
10:33
-
10:19
-
08:53
-
08:37
-
07:50
-
00:44
- 20 июня 2020
-
23:59
-
22:19
-
21:01
-
19:47
-
18:55
-
17:58
-
17:03
-
15:51
-
14:46
-
13:25
-
12:04
-
10:59
-
09:28
-
08:55
-
08:31
-
07:57
-
04:23
-
00:43
- 19 июня 2020
-
23:45
-
22:40
-
21:18
-
21:00
-
19:26
-
18:58
-
17:59
-
16:49
-
15:49
-
15:19
-
14:24
Партнерский контент