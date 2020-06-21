В НБА обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом во Флориде

Комиссионер НБА Адам Сильвер обеспокоен ростом показателей заболеваемости коронавируса во Флориде, где должны состояться матчи лиги после возобновления сезона, сообщает ESPN. Вместе с тем функционер убеждён, что план по рестарту чемпионата правильный.

На сегодняшний день во Флориде зарегистрировано почти 94 тыс. случаев заражения опасной инфекцией.

Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта. Ожидается, что он возобновится 30 июля. По плану, в доигровке сезона примут участие 22 команды — 13 из Западной конференции и 9 — из Восточной.

Вместе с тем, ряд игроков лиги выступают против возобновления чемпионата. Они опасаются риска распространения коронавируса, а также не хотят играть на фоне массовых протестов в США.