Марк Газоль показал невероятную трансформацию тела, произошедшую за время карантина
Центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль заметно сбросил вес за время карантина. На странице Hoopshype в «Твиттере» опубликовано фото испанца, на котором в глаза бросается трансформация его тела.
Соответствующий твит можно увидеть на странице Hoopshype в социальной сети.
35-летний Газоль проводит двенадцатый сезон в НБА. В минувшем сезоне он перешёл из «Мемфис Гриззлиз» в «Торонто Рэпторс» и завоевал с командой из Канады чемпионский титул. Всего в регулярных чемпионатах испанский центровой принял участие в 831 матче, набирая в них 14,7 очка, собирая 7,6 подбора и совершая 3,4 передачи.
Сезон-2019/2020 пока для него худший по статистическим показателям. В 33 матчах регулярного чемпионата он набирал 7,6 очка и собирал 6,3 подбора.
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