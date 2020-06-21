Марк Газоль показал невероятную трансформацию тела, произошедшую за время карантина

Центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль заметно сбросил вес за время карантина. На странице Hoopshype в «Твиттере» опубликовано фото испанца, на котором в глаза бросается трансформация его тела.

Соответствующий твит можно увидеть на странице Hoopshype в социальной сети.

35-летний Газоль проводит двенадцатый сезон в НБА. В минувшем сезоне он перешёл из «Мемфис Гриззлиз» в «Торонто Рэпторс» и завоевал с командой из Канады чемпионский титул. Всего в регулярных чемпионатах испанский центровой принял участие в 831 матче, набирая в них 14,7 очка, собирая 7,6 подбора и совершая 3,4 передачи.

Сезон-2019/2020 пока для него худший по статистическим показателям. В 33 матчах регулярного чемпионата он набирал 7,6 очка и собирал 6,3 подбора.