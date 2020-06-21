Дэнни Грин спрогнозировал, к чему приведёт раскол игроков НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин считает, что желание коалиции игроков во главе с Кайри Ирвингом и Эйвери Брэдли бойкотировать рестарт сезона-2019/2020 не приведёт к серьезным последствиям, и большинство ведущих баскетболистов НБА начнут играть в Орландо 30 июля.
«СМИ пытаются следить за всем контентом, которым делятся люди в соцсетях, за всеми конференциями Zoom, за всеми подкастами, за всеми статьями и за тем, кто чем занимается. Когда матчи возобновятся, им больше не нужно будет этого делать. Они смогут смотреть телевизор и слушать то, что говорят комментаторы, слушать наши страсти на площадке. Повсюду в Орландо будут камеры, они будут видеть, что именно мы делаем.
Кажется, что игроки разделены, но я думаю, что мы все на одной волне. У нас ещё будет несколько видеоконференций. В «Лейкерс» состоится встреча игроков на этой неделе. Надеюсь, что будет организована ещё одна конференция с НБА. Я рассчитываю, что на этих встречах не будет средств массовой информации, куда все просочится, прежде чем мы сможем двигаться вперёд вместе. Мы решим, как будем действовать дальше», — приводит слова баскетболиста ESPN.
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