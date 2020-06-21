Гомельский оценил потенциальное объединение экс-звёзд ЦСКА Де Коло и Теодосича в «Виртусе»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский видит хорошие перспективы в потенциальном объединении бывших игроков ЦСКА Нандо де Коло и Милоша в болонском «Виртусе».



«Если Нандо окажется в «Виртусе», то там будет интереснейшее сочетание в задней линии: Стефан Маркович, Милош Теодосич и де Коло. Заметный провал по защите, зато в атаке необыкновенное разнообразие. Думаю, что тренер Саша Джорджевич придумает, как использовать таланты этих игроков. Настроение болельщиков является весьма изменчивым фактором. Стоит их любимцу сыграть плохо, как они начнут его критиковать. Как известно, от любви до ненависти — один шаг», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Нандо де Коло может покинуть «Фенербахче» в случае увольнения главного тренера Желько Обрадовича, а предметный интерес к французу проявляет «Виртус». Де Коло и Теодосич вместе выступали в ЦСКА с 2014 по 2017 годы. В сезоне-2015/2016 они помогли «армейцам» выиграть Евролигу, де Коло был признан MVP «Финала четырёх» турнира.



После ухода из ЦСКА в межсезонье-2017 Теодосич полтора года провёл в клубе НБА «Лос-Анджелес Клипперс».а затем подписал контракт с «Виртусом» перед стартом сезона-2019/2020. Де Коло покинул «армейцев» прошлым летом, подписав контракт с «Фенербахче».