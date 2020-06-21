«Зенит» и «Олимпиакос» поборются с ЦСКА за Харрисона

«Зенит» и «Олимпиакос» предложили двухлетний контракт атакующему защитнику «Галатасарая» Аарону Харрисону, сообщает Eurohoops. Ранее стало известно, что в услугах американца заинтересован ЦСКА.
У Харрисона оставался один год контракта с «Галатасараем» с опцией расторжения. 25-летний баскетболист решил досрочно покинуть Стамбул, чтобы найти более привлекательные варианты трудоустройства на рынке свободных агентов.
В завершившемся сезоне-2019/2020 американец набирал 14,7 очка, совершал 3,0 передачи и 1,4 перехвата. При этом он реализовывал 39% бросков из-за дуги. Харрисон выставлял свою кандидатуру на драфт-2015, но не был выбран ни одной из команд. Потом пробовал пробиться в НБА через Летнюю лигу и Лигу развития. В итоге за три сезона в регулярных чемпионатах НБА провёл 35 матчей в составе «Шарлотт Хорнетс» и «Даллас Маверикс», в которых набирал 2,3 очка, собирал 1,2 подбора и совершал 0,5 передачи.
В 2018 году Харрисон покинул США и с тех пор выступал в составе стамбульского «Галатасарая».
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