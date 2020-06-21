Игроки ЦСКА сразились со звездой «Физрука» и другими знаменитостями в шоу «Сто к одному»

Баскетболисты ЦСКА Михаил Кулагин, Иван Ухов, Семён Антонов, Андрей Лопатин и президент клуба Андрей Ватутин приняли участие в популярном телевизионном шоу «Сто к одному».
Представители «армейцев» сразились с известной по роли Светы в сериале «Физрук» актрисой Кариной Мишулиной, певицей Таней Герман, актрисами театра и кино Еленой Бирюковой и Евгенией Короткевич, а также популярным дизайнером Алисой Толкачёвой. Ведущим программы является шоумен, продюссер и режиссер Александр Гуревич.
«Сто к одному» — российская командная телеигра, созданная на основе американского шоу Family Feud. Цель участников «Сто к одному» заключается в том, чтобы угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ.
Соответствующее фото можно увидеть на странице ЦСКА в «Твиттере».
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