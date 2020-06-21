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«Зенит» не делал предложение Харрисону, но заинтересован в Гудайтисе

«Зенит» не делал предложение Харрисону, но заинтересован в Гудайтисе
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» не предлагал контракта атакующему защитнику «Галатасарая» Аарону Харрисону, информирует инсайдер Sportando Эмилиано Каршия.

Ранее СМИ сообщили, что «Зенит» и «Олимпиакос» предложили Харрисону двухлетний контракт. Однако клуб из Санкт-Петербурга не делал этого, в то время как «Олимпиакос» и ЦСКА действительно заинтересованы в услугах Харрисона.

Кроме того, спортивный директор «Зенита» Марко Попович высказался об интересе клуба к центровому «Милана» Артурасу Гудайтису.

«Гудайтис — один из самых перспективных и лучших центровых в Евролиге. Атлетичен и силён, мне очень нравится. Список наших интересов включает много игроков. Гудайтис занимает первое место в этом списке? Возможно. Он на пятом месте? Всё может быть. Могу лишь сказать, что очень его уважаю», – отметил Попович.

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