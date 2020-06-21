Диамантидис назвал самого пьющего одноклубника и худшего тренера в эпоху после Обрадовича

3-кратный чемпион Евролиги, MVP сезона-2010/2011, 6-кратный лучший оборонительный игрок Евролиги легенда «Панатинаикоса» Димитрис Диамантидис ответил на ряд интересных вопросов о карьере и не только.



«Худший тренер в постэпоху Желько Обрадовича — Душко Иванович. Самый скупой товарищ по команде — Стив Бакнэлл. Самый суеверный одноклубник — Вассилис Спанулис. У него было много ритуалов. Специальные тапочки. Конкретные вещи он делал по-своему. Самый пьющий напарник — Шарунас Ясикявичюс. Соперник, кому ненавидел проигрывать, — «Баскония». Эту команду мы не могли обыграть. Когда дело доходит до неудобных соперников среди игроков, это Арвидас Мацияускас. Мы не могли его сдержать. Не хотели проигрывать, но проигрывали, не могли найти способ закрыть Мацияускаса. Игрок, с которым хотел бы быть партнером по команде, — Хуан Карлос Наварро.



Лучший греческий игрок — Вассилис Спанулис. Ник Калатес и Костас Слукас. Не упоминаю Янниса Адетокунбо, он вне обсуждения. Игрок, с которым была наилучшая химия? Не один, таких игроков много. Если называть имена, назову Стефана Ласме, Джеймса Гиста, Майка Батиста, Шарунаса Ясикявичюса. У меня была хорошая химия со Спанулисом, Фрагискосом Алвертисом. У «Панатинаикоса» была хорошая химия, потому что все друг друга знали», — цитирует Диамандитиса Eurohoops.