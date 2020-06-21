Белорусский игрок «Спартака» — Лукашенко: Александр Григорьевич, вы не мой президент

Баскетболист сборной Беларуси и санкт-петербургского «Спартака» Никита Мещеряков поддержал задержанного претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико.
«Игра без правил… Кандидатов сажают за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал в «Инстаграме» Мещеряков.
Кроме того, в поддержку Бабарико высказалась одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко.
«Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!» — написала Левченко в «Инстаграме».
Напомним, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном. Задержание объяснили тем, что «Бабарико являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов».
- 21 июня 2020
-
19:18
-
18:59
-
18:38
-
17:39
-
17:24
-
17:23
-
15:26
-
15:20
-
14:02
-
13:40
-
12:31
-
11:39
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
10:33
-
10:19
-
08:53
-
08:37
-
07:50
-
00:44
- 20 июня 2020
-
23:59
-
22:19
-
21:01
-
19:47
-
18:55
-
17:58
-
17:03
-
15:51
-
14:46
-
13:25
-
12:04
-
10:59
-
09:28
-
08:55