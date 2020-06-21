Белорусский игрок «Спартака» — Лукашенко: Александр Григорьевич, вы не мой президент

Баскетболист сборной Беларуси и санкт-петербургского «Спартака» Никита Мещеряков поддержал задержанного претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико.



«Игра без правил… Кандидатов сажают за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал в «Инстаграме» Мещеряков.



Кроме того, в поддержку Бабарико высказалась одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко.



«Я за честные выборы! Верните нам эту возможность!» — написала Левченко в «Инстаграме».



Напомним, 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном. Задержание объяснили тем, что «Бабарико являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов».