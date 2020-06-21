NCAA запретила матчи в штатах с символами Конфедерации. Миссисипи грозят огромные потери

NCAA запретила проводить спонсируемые организацией спортивные мероприятия в штатах, на которых до сих пор есть символы Конфедерации, сообщает Washington Post. В частности, под запрет подпадают матчи плей-офф NCAA, которые приносят Миссисипи значительную прибыль.
Объектом критики стал государственный флаг Миссисипи, на котором до сих пор есть символы Конфедерации, выступавшей за сохранение рабовладельческого строя во время Гражданской войны в США в 19-м веке.
Фото можно посмотреть на странице The Hill в «твиттере».
Миссисипи — единственный штат США, затронутый данной политикой. Запрет NCAA означает, что, даже когда места проведения крупных спортивных соревнований в бейсболе, баскетболе и других видах спорта определяются исходя из результатов команд, высшим учебным заведениям Миссисипи не разрешается их принимать.
Решение совета управляющих NCAA было принято сразу после двухнедельных общенациональных акций протеста и митингов против расовой несправедливости и жестокости полиции, после гибели Джорджа Флойда после ареста полицейским в Миннеаполисе.
«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы действия NCAA отражали приверженность поддержке студентов-спортсменов. В студенческом спорте не может быть места унижению или оскорблению кого-либо из учащихся», — сказал президент NCAA Марк Эммерт.
Президенты и руководители колледжей Миссисипи пообещали работать над лоббированием изменения флага штата.
«С нынешним флагом Миссисипи потенциально лишится миллионов долларов экономической прибыли, которую плей-офф NCAA может принести нашему штату. Это более чем прискорбно», — говорится в общем заявлении руководителей.
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