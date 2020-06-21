Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

NCAA запретила матчи в штатах с символами Конфедерации. Миссисипи грозят огромные потери

NCAA запретила матчи в штатах с символами Конфедерации. Миссисипи грозят огромные потери
Баскетбол / НБА 0

NCAA запретила проводить спонсируемые организацией спортивные мероприятия в штатах, на которых до сих пор есть символы Конфедерации, сообщает Washington Post. В частности, под запрет подпадают матчи плей-офф NCAA, которые приносят Миссисипи значительную прибыль.

Объектом критики стал государственный флаг Миссисипи, на котором до сих пор есть символы Конфедерации, выступавшей за сохранение рабовладельческого строя во время Гражданской войны в США в 19-м веке.

Фото можно посмотреть на странице The Hill в «твиттере».

Миссисипи — единственный штат США, затронутый данной политикой. Запрет NCAA означает, что, даже когда места проведения крупных спортивных соревнований в бейсболе, баскетболе и других видах спорта определяются исходя из результатов команд, высшим учебным заведениям Миссисипи не разрешается их принимать.

Решение совета управляющих NCAA было принято сразу после двухнедельных общенациональных акций протеста и митингов против расовой несправедливости и жестокости полиции, после гибели Джорджа Флойда после ареста полицейским в Миннеаполисе.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы действия NCAA отражали приверженность поддержке студентов-спортсменов. В студенческом спорте не может быть места унижению или оскорблению кого-либо из учащихся», — сказал президент NCAA Марк Эммерт.

Президенты и руководители колледжей Миссисипи пообещали работать над лоббированием изменения флага штата.

«С нынешним флагом Миссисипи потенциально лишится миллионов долларов экономической прибыли, которую плей-офф NCAA может принести нашему штату. Это более чем прискорбно», — говорится в общем заявлении руководителей.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020