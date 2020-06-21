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«Что они курят в Белом доме?» Игрок «Юты» Кларксон — о новой речи Трампа

«Что они курят в Белом доме?» Игрок «Юты» Кларксон — о новой речи Трампа
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон высказался о речи президента США Дональда Трампа по поводу тестирования на коронавирус в стране.

Трамп во время митинга в городе Талса (штат Оклахома) заявил о необходимости снизить темпы тестирования на коронавирус, так как в стране выявляют слишком много случаев заражения.

«Не знаю, что они курят в Белом доме, но это самое тупое, что слышал в жизни», – написал Кларксон в «Твиттере».

Трамп впервые после начала пандемии провел встречу с избирателями. Считается, что он заявил о снижении темпов тестирования на коронавирус в шутку, однако многие восприняли его слова всерьёз. Многие игроки НБА, включая суперзвёзд Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Кевина Дюранта («Бруклин Нетс»), активно выступают против Трампа.

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