На трибунах «Галатасарая» разместили картонное изображение Коби Брайанта

Турецкий баскетбольный клуб «Галатасарай» разрешил болельщикам расположить на трибунах свои картонные копии в преддверии матча с «Газиантепом» на матче турецкого чемпионата. Матч будет первым после вынужденной паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
Кроме картонных изображений зрителей на трибунах будет находиться картонная фигура легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» 433.
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту находились ещё семь человек. Все они погибли.
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