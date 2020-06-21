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«Мы так по тебе скучаем». Вдова Брайанта сделала эмоциональный пост о Коби в День отца

«Мы так по тебе скучаем». Вдова Брайанта сделала эмоциональный пост о Коби в День отца
Баскетбол / НБА 0

Ванесса Брайант, вдова легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, в День отца опубликовала трогательное сообщение о Коби.

«С Днём отца, лучший папа в мире. Мы так по тебе скучаем. Будем любить тебя всегда. С любовью, Нани, Джиджи, Биби, Коко и Ванесса», — написала в своём «инстаграме» Ванесса Брайант и прикрепила хештеги #лучшийизлучших и #отецдевочек.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту находилось ещё семь человек. Все они погибли.

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