Владелец «Далласа» Кьюбан рассказал лучшую историю о Деннисе Родмане
Владелец «Далласа» Марк Кьюбан рассказал о легендарном игроке «Чикаго Буллз» 1990-х Деннисе Родмане. Кьюбан отметил, что Родман много говорил о карьере, когда они были соседями по комнате.
«Лучшая история о Деннисе Родмане? Когда был моим соседом по комнате, он просто бросал по кольцу на моём заднем дворе и много говорил о карьере», — приводит слова Марка Кьюбана New York Post.
Первые два титула в Национальной баскетбольной ассоциации Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».
Ранее Родман рассказал, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса Мадонна однажды предложила ему 20 миллионов долларов, чтобы он стал отцом её ребёнка.
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