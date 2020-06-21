Владелец «Далласа» Кьюбан рассказал лучшую историю о Деннисе Родмане

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан рассказал о легендарном игроке «Чикаго Буллз» 1990-х Деннисе Родмане. Кьюбан отметил, что Родман много говорил о карьере, когда они были соседями по комнате.



«Лучшая история о Деннисе Родмане? Когда был моим соседом по комнате, он просто бросал по кольцу на моём заднем дворе и много говорил о карьере», — приводит слова Марка Кьюбана New York Post.



Первые два титула в Национальной баскетбольной ассоциации Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».



Ранее Родман рассказал, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса Мадонна однажды предложила ему 20 миллионов долларов, чтобы он стал отцом её ребёнка.