Донован Митчелл отреагировал на вандализм в отношении граффити с Джорджем Флойдом

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл высказал мнение о вандализме в отношении граффити с Джорджем Флойдом, который погиб от рук полицейских.
Митчелл опубликовал фото, на котором граффити с изображением Флойда был замазан краской.
«Даже граффити нельзя сделать. Грустно, чрезвычайно грустно!» – написал Митчелл в своём «твиттере».
Посмотреть запись можно в «твиттере» Митчелла.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
Сезон НБА возобновится 31 июля. Ожидается, что финал серии плей-офф состоится в октябре. «Юта Джаз» на момент приостановки регулярного чемпионата занимал четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.
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