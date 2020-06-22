Донован Митчелл отреагировал на вандализм в отношении граффити с Джорджем Флойдом

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл высказал мнение о вандализме в отношении граффити с Джорджем Флойдом, который погиб от рук полицейских.

Митчелл опубликовал фото, на котором граффити с изображением Флойда был замазан краской.

«Даже граффити нельзя сделать. Грустно, чрезвычайно грустно!» – написал Митчелл в своём «твиттере».

Посмотреть запись можно в «твиттере» Митчелла.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Сезон НБА возобновится 31 июля. Ожидается, что финал серии плей-офф состоится в октябре. «Юта Джаз» на момент приостановки регулярного чемпионата занимал четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.