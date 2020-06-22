Жена Андрея Кириленко снялась обнажённой. Фото

Мария Лопатова — супруга президента РФБ Андрея Кириленко поделилась горячим снимком со своими подписчиками в «Инстаграме». На своей странице в социальной сети она опубликовала фото, продемонстрировав поклонникам обнажённое тело.
«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конёк! Кстати, тело и органы и тоже «завещала» науке», — написала под снимком Мария.
Фото доступно на странице Марии Лопатовой в «Инстаграме».
Мария три года прожила в браке со звездой группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлонова. Лопатова забеременела, но у нее случился выкидыш. После этого отношения возлюбленных начали портиться. Через некоторое время Лопатова съехала от певца и начала новую жизнь. У Марии завязался роман с баскетболистом Андреем Кириленко, который вскоре стал её мужем.
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