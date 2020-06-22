Воронцевич: пока больше фанатов у футбола и хоккея, но мы не должны с этим мириться

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич не считает, что баскетбол менее популярен в России, чем футбол или хоккей, из-за более сложных правил.

«Не согласен с этим. Я привёл многих людей впервые на баскетбол. Дарил им билеты на наши игры. После этого 90% говорили мне одну и ту же фразу: почему я раньше не ходил на матчи Евролиги. И эти ребята продолжают ходить на матчи, покупают абонементы. У баскетбола много преимуществ: в зале всегда тепло, ярко, зрелищно. Команды набирают за игру минимум 150 очков, а высокие спортсмены показывают невероятные вещи.

Что касается правил, то в школе все играли в баскетбол и знакомы с ними. В плане популяризации, возможно, наш вид спорта не использует даже половины своего потенциала, о нём не так часто пишут СМИ. Вот фильм «Движение вверх» дал серьезный прирост занимающихся по всей стране. На карантине все смотрели сериал «Последний танец» про Майкла Джордана. Возможно, после этого также начнётся настоящий бум в баскетбольных секциях. Да, стоит признать, что пока больше фанатов у футбола и хоккея, но мы не должны с этим мириться. Я со своей стороны всегда готов участвовать в любых проектах, которые помогут привлечь зрителей на трибуны или детей в секции», — приводят слова Воронцевича «Известия».



Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. В составе «армейцев» он девять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ, 13 раз — чемпионом России, а также трижды выиграл Евролигу.