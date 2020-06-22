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Российский защитник Захар Ведищев будет выступать в NCAA

Российский защитник Захар Ведищев будет выступать в NCAA
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев будет выступать в NCAA за университет Юта Стэйт. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил аналитик ESPN и руководитель портала Draft Express Джонатан Гивони.

Летом 2019 года Ведищев принял участие в чемпионате мира U19, где в составе молодёжной сборной России занял 5-е место. Захар стал лучшим снайпером национальной команды, набирая в среднем за игру 16,5 очка. В четвертьфинальном матче со сборной США он записал в свой актив 24 балла за результативность.

В минувшем сезоне Ведищев выступал за литовский «Невежис» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Напомним, в следующем сезоне команда из Краснодарского края будет представлять Единую лигу ВТБ в турнире Еврокубка.

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