Российский защитник Захар Ведищев будет выступать в NCAA

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев будет выступать в NCAA за университет Юта Стэйт. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил аналитик ESPN и руководитель портала Draft Express Джонатан Гивони.



Летом 2019 года Ведищев принял участие в чемпионате мира U19, где в составе молодёжной сборной России занял 5-е место. Захар стал лучшим снайпером национальной команды, набирая в среднем за игру 16,5 очка. В четвертьфинальном матче со сборной США он записал в свой актив 24 балла за результативность.



В минувшем сезоне Ведищев выступал за литовский «Невежис» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Напомним, в следующем сезоне команда из Краснодарского края будет представлять Единую лигу ВТБ в турнире Еврокубка.