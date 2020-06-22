Названы бюджеты «Нижнего Новгорода» и других участников Лиги чемпионов

Бывший бельгийский баскетболист Жан-Марк Яумин на своей странице в «Твиттере» опубликовал бюджеты команд-участниц Лиги чемпионов ФИБА, которые принимали участие в турнире в сезоне-2019/20.
Немецкий «Бамберг» является самым богатым клубом Лиги чемпионов с бюджетом $ 15,4 млн. Греческий АЕК ($ 13,2 млн), израильский «Хапоэль» (Иерусалим), турецкие «Бешикташ», «Бандырма», «Тюрк Телеком» располагают суммой в размере $ 11 млн у каждого. Далее следуют испанский «Тенерифе» ($ 10 млн), турецкий «Газиантеп» ($ 9,4 млн), французский «Страсбург» (8,4 млн), единственный представитель Единой лиги ВТБ в турнире российский «Нижний Новгород», испанская «Сарагоса» и немецкий «Бонн» (все по $ 7,2 млн).
Семёрку самых бедных клубов Лиги чемпионов составляют латвийский ВЭФ, израильский «Хапоэль» (Холон), литовский «Нептунас» (все по $ 5 млн), а также бельгийские «Остенде», «Антверпен», немецкий «Раста Вехта» и черногорский «Морнар» (все по $ 4,4 млн).
Стоит отметить, что бюджет «Бамберга» и АЕКа выше, чем у самого бедного клуба Евролиги «Црвены Звезды» (€ 8,3 млн).
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