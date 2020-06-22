Фанаты высмеяли Леброна Джеймса за вирусное фото с залысинами

В сети стала вирусной фотография, на которой дочь форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса пытается причесать редкие волосы на голове суперзвёздного баскетболиста.



Болельщики в «Твиттере» смеются над залысинами Леброна и просят игрока постричься налысо. Один из них даже показал, как мог бы выглядеть звёздный баскетболист.

Фото доступно неа странице NBACentral в «Твиттере».

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировали в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.