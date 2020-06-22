Руди Гобера жёстко затроллили за неправильный пост о Серене Уильямс

Центровой клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер попал в неловкую ситуацию, по ошибке поделившись постом, который, по его мнению, сделала знаменитая теннисистка Серена Уильямс.
Оригинальный пост политического характера на самом деле сделала белая женщина с таким же именем, как и у звезды тенниса. В итоге Гобера жёстко высмеяли болельщики в сети.
Фото доступно на странице пользователя Sreekar в «Твиттере».
В США сейчас проходят масштабные протесты за расовую справедливость. Начались они после того, как афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
- 22 июня 2020
-
11:08
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:39
-
09:34
-
09:27
-
09:21
-
07:56
-
06:57
- 21 июня 2020
-
23:52
-
21:50
-
20:26
-
19:18
-
18:59
-
18:38
-
17:39
-
17:24
-
17:23
-
15:26
-
15:20
-
14:02
-
13:40
-
12:31
-
11:39
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
10:33
-
10:19
-
08:53
-
08:37
-
07:50
-
00:44
- 20 июня 2020
-
23:59