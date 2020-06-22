Денис Захаров официально перешёл в «Зенит»

Пресс-служба баскетбольного «Зенита» сообщила на официальном сайте, что клуб подписал контракт с защитником Денисом Захаровым. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.



«Я очень рад тому, что Денис Захаров стал частью нашей команды. Мы считаем, что это очень хороший шаг в его карьере, и что в 27 лет он может и готов продолжить развитие своей игры. Верю, что он игрок не только настоящего времени, но и будущего. Рассчитываем на него на позициях «первого» и «второго» номеров и в скорости развития атаки, а также ждём агрессивной защиты», — отметил главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль.



Захаров последние три сезона играл за красноярский «Енисей». В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ он показал свою лучшую результативность — 11,8 очка, 2,4 подбора и 2,1 передачи в среднем за 25 минут на паркете.



«Переход в БК «Зенит» — это большой шаг вперёд в моей карьере. Высокий уровень чемпионатов в Единой лиге и Евролиге в сумме с высокими задачами, которые ставит перед собой клуб на сезон, несомненно, должны пойти мне на пользу. Я изначально был настроен на положительный исход и сразу принял решение в пользу клуба, поскольку любому игроку приятно знать, что в нём нуждаются в клубе Евролиги.

У меня был «опыт» встреч с болельщиками сине-бело-голубых на матчах Единой лиги, очень впечатлила их поддержка. На матчах Евролиги подозреваю, трибуны «гудят» ещё больше. Очень надеюсь, что мы сможем лицезреть такую поддержку на протяжении всего сезона независимо от результата, а в ответ буду стараться максимально выкладываться на паркете», — приводит слова Захарова пресс-служба питерского клуба.